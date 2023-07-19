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  4. TV yayın akışı 19 Temmuz 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Temmuz 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

19.07.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Temmuz 2023 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 19 Temmuz Çarşamba akşamı Avanak Abdi, Armageddon, Uzaydan Gelen Fırtına, Patlat Kazan, Benim Güzel Ailem, Orta Direk Şaban ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Temmuz Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
23:30 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
01:30 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
03:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Oflu Hoca Trakya’da (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Uzaydan Gelen Fırtına (Yabancı Sinema)
22:50 Kingsman: Gizli Servis (Yabancı Sinema)
01:30 Vermem Seni Ellere
04:30 Üvey Anne

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Dönence
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Armageddon (Yabancı Sinema)
23:15 Armageddon (Yabancı Sinema)
02:00 Poyraz Karayel
03:50 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
22:15 Yaz Şarkısı
01:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
03:00 Yasak Elma
04:30 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Patlat Kazan
00:30 Dürüst Hırsız (Yabancı Sinema)
02:30 Dürüst Hırsız (Yabancı Sinema)
04:30 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Canım Annem
04:45 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:30 Adını Sen Koy
09:10 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:30 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
23:40 3’Te 3
01:00 Kendi Düşen Ağlamaz
03:10 Şehirden Uzakta
04:10 Seksenler
06:30 Kapanış


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