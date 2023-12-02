TV yayın akışı 2 Aralık 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Aralık 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Aralık 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

2 ARALIK 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:15 Aile

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Cennetin Gözyaşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)

22:30 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)

00:50 Yargı

03:15 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Şahane Hayatım

15:00 Hudutsuz Sevda

17:00 Yabani

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

00:00 Kirli Sepeti

02:45 Şahane Hayatım

04:30 Senden Daha Güzel

05:45 Bay Yanlış

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Fazilet Hanım ve Kızları

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Oliver Twist: Modern Zamanlar (Yabancı Sinema)

11:30 Ömer

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Geçit Yok (Yabancı Sinema)

22:15 Geçit Yok (Yabancı Sinema)

00:15 Ömer

03:00 Kiralık Aşk

04:30 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop! (Yerli Sinema)

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Son Karar

02:00 Gazete Magazin

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

11:40 Kod Adı Kırlangıç

13:20 Lingo

14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 3'Te 3

02:50 Gönül Dağı

05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:20 Kapanış







