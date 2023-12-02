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    4. TV yayın akışı 2 Aralık 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 2 Aralık 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    02.12.2023 08:57 | Son Güncelleme:
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    2 Aralık 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 2 Aralık 2023 Cumartesi Güldür Güldür Show, Jumanji Vahşi Orman, Kardeşlerim, MasterChef Türkiye All Star, Geçit Yok, Gönül Dağı, Adım Farah ve Sakla Beni programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 2 Aralık 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Aralık 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    2 ARALIK 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI
    08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Yuvam Olsun
    14:30 Aile
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kızılcık Şerbeti
    02:15 Aile
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    16:00 Safir
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Ateş Kuşları
    02:20 Kuruluş Osman
    04:30 Cennetin Gözyaşları

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Arka Sokaklar
    16:15 Dilek Taşı
    18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
    22:30 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
    00:50 Yargı
    03:15 Poyraz Karayel
    05:15 Müzik Arası

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer İle Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Şahane Hayatım
    15:00 Hudutsuz Sevda
    17:00 Yabani
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Adım Farah
    00:00 Kirli Sepeti
    02:45 Şahane Hayatım
    04:30 Senden Daha Güzel
    05:45 Bay Yanlış

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Fazilet Hanım ve Kızları
    08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
    09:30 Oliver Twist: Modern Zamanlar (Yabancı Sinema)
    11:30 Ömer
    14:00 Yerli Dizi Tekrar
    16:00 Sakla Beni
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Geçit Yok (Yabancı Sinema)
    22:15 Geçit Yok (Yabancı Sinema)
    00:15 Ömer
    03:00 Kiralık Aşk
    04:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:45 Süper Bir Takım
    09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop! (Yerli Sinema)
    12:30 Gazete Magazin
    17:15 MasterChef Türkiye All Star
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 %100 Futbol
    01:30 Son Karar
    02:00 Gazete Magazin
    04:30 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Beni Böyle Sev
    11:40 Kod Adı Kırlangıç
    13:20 Lingo
    14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
    17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 3'Te 3
    02:50 Gönül Dağı
    05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    06:20 Kapanış


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