TV yayın akışı 2 Aralık 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Aralık 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Aralık 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
05:30 Yeni Gelin
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Cennetin Gözyaşları
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
22:30 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
00:50 Yargı
03:15 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Şahane Hayatım
15:00 Hudutsuz Sevda
17:00 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Şahane Hayatım
04:30 Senden Daha Güzel
05:45 Bay Yanlış
06:15 Fazilet Hanım ve Kızları
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Oliver Twist: Modern Zamanlar (Yabancı Sinema)
11:30 Ömer
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Geçit Yok (Yabancı Sinema)
22:15 Geçit Yok (Yabancı Sinema)
00:15 Ömer
03:00 Kiralık Aşk
04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop! (Yerli Sinema)
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Son Karar
02:00 Gazete Magazin
04:30 Tuzak
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
11:40 Kod Adı Kırlangıç
13:20 Lingo
14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 3'Te 3
02:50 Gönül Dağı
05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:20 Kapanış