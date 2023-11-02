TV yayın akışı 2 Kasım 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Kasım Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Kasım Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 2 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Kasım Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Kasım Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Ateş Kuşları
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Cennetin Gözyaşları
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Tamirhane (Yerli Sinema)
22:30 Tamirhane (Yerli Sinema)
00:45 Yabancı Sinema
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
05:15 Güneşi Beklerken
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Bu Tabak Kimin?
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Yabani
04:45 Bu Tabak Kimin?
06:00 Yaz Şarkısı
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 En Güzel Bölüm
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Tuzak
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:35 İncir Ağacı
06:50 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
14:30 Seksenler
17:50 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:10 Lingo
01:30 Teşkilat
03:40 Diriliş Ertuğrul
05:50 Kapanış