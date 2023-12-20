TV yayın akışı 20 Aralık 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Aralık Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Aralık Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 20 Aralık Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Aralık günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Aralık Çarşamba ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Safir
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
06:00 Üç Kız Kardeş
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Dönence
08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
23:15 Ne Gemiler Yaktım
02:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aile
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)
22:20 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)
03:10 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:00 Tuzak
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:50 İncir Ağacı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Diriliş Ertuğrul
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:30 Diriliş Ertuğrul
04:20 Lingo
06:00 Kapanış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
23:30 Kızıl Goncalar
04:30 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım