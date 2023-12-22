TV yayın akışı 20 Aralık 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV ,TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Aralık 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Aralık Cuma kanalların yayın akışında neler var? 20 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 8 Aralık Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Aralık 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Aralık Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

20 ARALIK 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Arka Sokaklar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

02:45 Gelinim Mutfakta

04:45 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İllegal Hayatlar (Yerli Sinema)

22:30 Kirli Sepeti

23:30 Orta Sayfa

01:30 Kızıl Goncalar

06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Arak

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Arak

05:30 Aile

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:50 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:30 120 (Yerli Sinema)

02:50 Diriliş Ertuğrul

04:20 Seksenler

05:00 Lingo

06:00 Kapanış





