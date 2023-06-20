TV yayın akışı 20 Haziran 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 20 Haziran Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
09:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Maviye Sürgün
02:45 Resimdeki Sevgili (Yerli Sinema)
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
23:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu (Yabancı Sinema)
00:55 Nitro Rush (Yabancı Sinema)
02:45 Mutfak Bahane
04:45 Hercai
06:45 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:45 Üç Kız Kardeş
02:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
03:45 Poyraz Karayel
05:15 Kavak Yelleri
07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
15:45 Kapımdaki Dedektif
16:30 Kısmet
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
22:30 Taçsız Prenses
01:00 Tetikçinin Oğlu
03:45 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Organize İşler (Yerli Sinema)
22:30 Organize İşler (Yerli Sinema)
00:30 Delisin (Yerli Sinema)
02:30 Delisin (Yerli Sinema)
04:30 Sefirin Kızı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:25 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:10 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kartal Eddie (Yabancı Sinema)
22:00 Teşkilat
01:10 Kartal Eddie (Yabancı Sinema)
03:00 Kalk Gidelim
04:30 Seksenler
06:15 Kapanış