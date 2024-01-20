TV yayın akışı 20 Ocak 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Ocak 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 20 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 20 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Ocak 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *20 Ocak Cumartesi TV yayın akışı** ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:15 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aile
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
05:30 Aile
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yıldızlar Bana Uzak
03:00 Safir
05:30 Yeter
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:30 Yaşam Karşıtı (Yabancı Sinema)
01:30 Yaşam Karşıtı (Yabancı Sinema)
02:45 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Gaddar
13:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gaddar
22:45 Kirli Sepeti
01:30 Gaddar
03:45 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Karlar Kraliçesi (Yabancı Sinema)
11:00 Sakla Beni
13:30 Yerli Dizi Tekrar
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
18:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Zafere Hücum (Yabancı Sinema)
22:30 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
04:30 Kiralık Aşk
05:15 Oliver Twist: Modern Zamanlar (Yabancı Sinema)
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
08:50 Lingo
10:10 Hayallerinin Peşinde
11:50 Kod Adı Kırlangıç
14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:10 Seksenler
06:00 Kapanış