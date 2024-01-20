TV yayın akışı 20 Ocak 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Ocak 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 20 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 20 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Ocak 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *20 Ocak Cumartesi TV yayın akışı** ve programlarla ilgili bütün detaylar...

20 OCAK 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aile

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

05:30 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yıldızlar Bana Uzak

03:00 Safir

05:30 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:30 Yaşam Karşıtı (Yabancı Sinema)

01:30 Yaşam Karşıtı (Yabancı Sinema)

02:45 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Gaddar

13:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gaddar

22:45 Kirli Sepeti

01:30 Gaddar

03:45 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Karlar Kraliçesi (Yabancı Sinema)

11:00 Sakla Beni

13:30 Yerli Dizi Tekrar

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

18:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Zafere Hücum (Yabancı Sinema)

22:30 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)

04:30 Kiralık Aşk

05:15 Oliver Twist: Modern Zamanlar (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

08:50 Lingo

10:10 Hayallerinin Peşinde

11:50 Kod Adı Kırlangıç

14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 Seksenler

06:00 Kapanış





