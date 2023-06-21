TV yayın akışı 21 Haziran 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 21 Haziran Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Haziran Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)
22:15 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
00:15 Maviye Sürgün
02:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
04:15 Feryat (Yerli Sinema)
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
23:00 Baz Gaza (Yabancı Sinema)
00:55 Üvey Anne
03:55 Mutfak Bahane
05:55 Hercai
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 2012 (Yabancı Sinema)
23:15 2012 (Yabancı Sinema)
02:15 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
16:00 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
22:30 Kısmet
01:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
03:15 Yasak Elma
05:00 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Görümce (Yerli Sinema)
22:30 Görümce (Yerli Sinema)
00:30 Çöp Adam
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Sefirin Kızı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:10 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:40 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Güzel Ailem
04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
04:50 Seksenler
06:20 Kapanış