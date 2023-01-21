TV yayın akışı 21 Ocak 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Ocak 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 21 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 21 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Ocak 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)
08:30 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kaynanalar (Yerli Sinema)
16:30 Tatlı Dillim (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Güzel Günler
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Bir Şansım Olsa
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)
10:10 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı (Çizgi Dizi)
12:30 Akıncı (Çizgi Dizi)
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:00 Ateş Kuşları
03:00 Aldatmak
05:30 Hercai
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 O Kız
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Aşkın Halleri (Yabancı Sinema)
05:00 Müzik Arası
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Hayatımın Şansı
16:00 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
22:30 Taçsız Prenses
01:30 Yasak Elma
03:45 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret
06:00 Gecenin Ucunda
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Ömer
14:00 Çöp Adam
16:30 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema)
21:45 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema)
00:15 Ömer
02:45 Gecenin Ucunda
04:30 Hayat Bazen Tatlıdır
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
03:30 Dizi
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak
04:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Ege’nin Hamsisi
09:30 Hayallerinin Peşinde
09:50 Al Sancak
12:50 Yürek Çıkmazı
16:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Al Sancak
05:40 Kapanış