TV yayın akışı 21 Ocak 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Ocak 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 21 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 21 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Ocak 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

21 OCAK 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)

08:30 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kaynanalar (Yerli Sinema)

16:30 Tatlı Dillim (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Güzel Günler

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)

10:10 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı (Çizgi Dizi)

12:30 Akıncı (Çizgi Dizi)

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:00 Ateş Kuşları

03:00 Aldatmak

05:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 O Kız

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Aşkın Halleri (Yabancı Sinema)

05:00 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Hayatımın Şansı

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)

22:30 Taçsız Prenses

01:30 Yasak Elma

03:45 Senden Daha Güzel

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gecenin Ucunda

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Ömer

14:00 Çöp Adam

16:30 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema)

21:45 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema)

00:15 Ömer

02:45 Gecenin Ucunda

04:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

03:30 Dizi

04:45 Bilginiz Olsun

05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Ege’nin Hamsisi

09:30 Hayallerinin Peşinde

09:50 Al Sancak

12:50 Yürek Çıkmazı

16:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Al Sancak

05:40 Kapanış



