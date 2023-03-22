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  4. TV yayın akışı 22 Mart 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 22 Mart 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

22.03.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Mart 2023 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 22 Mart Çarşamba akşamı Aile, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Gönül Dağı, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 22 Mart Çarşamba TV yayın akışı...

TV yayın akışı 22 Mart 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Mart Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki,22 Mart Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 22 Mart Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Mart Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Mart Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

22 MART 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
22:45 Tokatçı (Yerli Sinema)
00:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
04:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipğolu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
22:30 Camdaki Kız
01:30 Kuzey Güney
03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:45 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Adım Farah
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:30 Ego
01:45 Yasak Elma
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın
00:00 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:25 Vuslat
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Adını Sen Koy
14:25 Seksenler
17:40 Veysel
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Yeni Sezon)
01:00 Kuşlarla Yolculuk
03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
04:00 Sahur Bereketi
05:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:30 Kapanış

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