TV yayın akışı 22 Şubat 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Şubat Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Şubat Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 22 Şubat Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Şubat Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Şubat Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kılıç Savaşları 2 (Yabancı Sinema)

21:45 Akılalmaz (Yabancı Sinema)

23:45 Kılıç Savaşları 2 (Yabancı Sinema)

01:30 Akılalmaz (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Ateş Kuşları

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

22:30 Ateş Kuşları

01:00 Kardeşlerim

03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 Camdaki Kız

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 O Kız

02:45 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Taçsız Prenses

15:00 Yasak Elma

17:00 Yalnız Kalpler

18:15 18. Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 7. Koğuştaki Mucize (Yerli Sinema)

22:00 Dokuz Oğuz

00:15 7. Koğuştaki Mucize (Yerli Sinema)

02:30 Taçsız Prenses

04:45 Kefaret

06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Star-NTV Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:00 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

12:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2023

23:00 Şampiyonlar Ligi /RB Leipzig- Manchester City

01:00 Maç

02:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:30 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:10 Yürek Çıkmazı

14:30 Adını Sen Koy

16:10 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Kesişme: İyi Ki Varsın Eren (Yerli Sinema)

23:30 Gönül Dağı

01:50 Yürek Çıkmazı

04:10 Yunus Emre

06:30 Kapanış



