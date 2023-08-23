TV yayın akışı 23 Ağustos 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 23 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

00:15 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

02:00 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

04:15 Fatoş Sokakların Meleği (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 4N1K

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

22:20 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)

00:00 Quantum Of Solance (Yabancı Sinema)

02:05 Kesişen Dünyalat (Yabancı Sinema)

04:20 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Sakra (Yabancı Sinema)

22:45 Sakra (Yabancı Sinema)

01:30 Poyraz Karayel

03:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

22:30 Adım Farah

01:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)

03:00 Kısmet

03:15 Ruhun Duymaz

05:45 Yaz Şarkısı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

21:45 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

23:30 Baskın Günü (Yabancı Sinema)

01:00 Baskın Günü (Yabancı Sinema)

02:30 Kiralık Aşk

04:00 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:15 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:00 Son Toplayıcılar

13:10 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:10 3’Te 3

01:30 Kendi Düşen Ağlamaz

03:50 Seksenler

06:20 Kapanış



