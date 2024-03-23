TV yayın akışı 23 Mart 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Mart 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 23 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Mart 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:15 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Arabesk (Yerli Sinema)
15:15 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
05:30 Yeni Gelin
06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Kuruluş Osman
18:50 ATV Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kim Milyoner Olmak İster?
01:20 Bölük (Yerli Sinema)
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Taş Kağıt Makas
02:00 Yargı
03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Korkma Ben Yanındayım
14:45 Şahane Hayatım
15:45 Kzıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
23:15 Kirli Sepeti
02:15 Yaz Şarkısı
04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:45 İnadına Aşk
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Müge İle TV Dergisi
11:30 Ayrıcalıklı Rotalar
12:30 Yan Oda
15:30 Yerli Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Yan Oda
20:00 Yan Oda
01:45 Ömer
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:30 Sakla Beni
06:30 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin
05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Bir Sevdadır
09:30 Kara Ağaç Destanı
13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:10 Ramazan Sevinci
19:30 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03:50 Sahur Bereketi
05:30 Kapanış