TV yayın akışı 23 Mart 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Mart 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 23 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Mart 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

23 MART 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Arabesk (Yerli Sinema)

15:15 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Kuruluş Osman

18:50 ATV Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kim Milyoner Olmak İster?

01:20 Bölük (Yerli Sinema)

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Taş Kağıt Makas

02:00 Yargı

03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Korkma Ben Yanındayım

14:45 Şahane Hayatım

15:45 Kzıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Korkma Ben Yanındayım

23:15 Kirli Sepeti

02:15 Yaz Şarkısı

04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:45 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Müge İle TV Dergisi

11:30 Ayrıcalıklı Rotalar

12:30 Yan Oda

15:30 Yerli Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Yan Oda

20:00 Yan Oda

01:45 Ömer

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Sakla Beni

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin

05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Bir Sevdadır

09:30 Kara Ağaç Destanı

13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:10 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03:50 Sahur Bereketi

05:30 Kapanış





