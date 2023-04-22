TV yayın akışı 23 Nisan 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Nisan Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Nisan Pazar kanalların yayın akışında neler var? 23 Nisan Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Nisan Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Nisan 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Nisan Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

23 NİSAN 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Arabesk (Yerli Sinema)

08:15 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)

23:45 Şekerpare (Yerli Sinema)

01:45 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

03:15 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

08:15 Konuştukçca

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Kraliçe

16:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

22:45 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

01:15 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)

03:00 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)

04:30 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 23 Nisan Özel

14:30 Adım Farah

17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

00:15 Yasak Elma

02:30 Tetikçinin Oğlu

04:30 Gülcemal

06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Ömer

09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

02:15 Bir Şansım Olsa

03:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

04:30 Türk Müziği

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Sara’ya İki Katır (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Ege’nin Hamsisi

07:50 Ya İstiklal Ya Ölüm

08:10 Anıtkabir’den Naklen Yayın

08:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

11:30 Rafadan Tayfa Göbeklitepe (Yerli Sinema)

13:30 23 Nisan Gala Özel

16:30 Hayallerinin Peşinde

17:20 3’Te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:30 Altay Tankı Oyunbozan

00:10 3’Te 3

01:30 Yürek Çıkmazı

03:50 Hayallerinin Peşinde

04:30 3’Te 3

05:40 Kapanış



