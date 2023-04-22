TV yayın akışı 23 Nisan 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Nisan Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Nisan Pazar kanalların yayın akışında neler var? 23 Nisan Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Nisan Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Nisan 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Nisan Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Arabesk (Yerli Sinema)
08:15 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)
23:45 Şekerpare (Yerli Sinema)
01:45 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
03:15 Aile
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Ateş Kuşları
06:15 Asi
08:15 Konuştukçca
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Kraliçe
16:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:45 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
01:15 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)
03:00 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 23 Nisan Özel
14:30 Adım Farah
17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
00:15 Yasak Elma
02:30 Tetikçinin Oğlu
04:30 Gülcemal
06:15 Yalnız Kalpler
06:00 Ömer
09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
02:15 Bir Şansım Olsa
03:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
04:30 Türk Müziği
05:30 Söz
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Sara’ya İki Katır (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Ege’nin Hamsisi
07:50 Ya İstiklal Ya Ölüm
08:10 Anıtkabir’den Naklen Yayın
08:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
11:30 Rafadan Tayfa Göbeklitepe (Yerli Sinema)
13:30 23 Nisan Gala Özel
16:30 Hayallerinin Peşinde
17:20 3’Te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:30 Altay Tankı Oyunbozan
00:10 3’Te 3
01:30 Yürek Çıkmazı
03:50 Hayallerinin Peşinde
04:30 3’Te 3
05:40 Kapanış