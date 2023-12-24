TV yayın akışı 24 Aralık 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV ,TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Aralık 2023 Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Aralık Pazar kanalların yayın akışında neler var? 24 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Aralık Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Aralık 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Aralık Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
16:35 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
22:50 Altın Kafes
02:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Poyraz Karayel
04:00 5N1K
04:40 Dönence
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
04:45 Kefaret
06:00 Kirli Sepeti
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Ömer
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Ömer
02:30 Kiralık Aşk
04:30 Türk Müziği
05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Son Karar
02:00 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Aile
15:45 Ne Gemiler Yaktım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arak
22:45 Sandık Kokusu
02:00 Ne Gemiler Taktım
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Beni Böyle Sev
08:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:00 Gönül Dağı
17:10 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 3'Te 3
01:30 Gönül Dağı
04:10 Beni Böyle Sev
06:10 Kapanış