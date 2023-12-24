TV yayın akışı 24 Aralık 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV ,TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Aralık 2023 Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Aralık Pazar kanalların yayın akışında neler var? 24 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Aralık Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Aralık 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Aralık Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

24 ARALIK 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Aldatmak

16:35 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)

22:50 Altın Kafes

02:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:00 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Poyraz Karayel

04:00 5N1K

04:40 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

00:15 Kızıl Goncalar

04:45 Kefaret

06:00 Kirli Sepeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Ömer

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Ömer

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Türk Müziği

05:30 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Son Karar

02:00 Gazete Magazin

05:15 Gençlik Rüzgarı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Aile

15:45 Ne Gemiler Yaktım

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arak

22:45 Sandık Kokusu

02:00 Ne Gemiler Taktım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Beni Böyle Sev

08:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Lingo

14:00 Gönül Dağı

17:10 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 3'Te 3

01:30 Gönül Dağı

04:10 Beni Böyle Sev

06:10 Kapanış







