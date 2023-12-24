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    4. TV yayın akışı 24 Aralık 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV ,TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 24 Aralık 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV ,TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    24.12.2023 07:23 | Son Güncelleme:
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    24 Aralık 2023 Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Aralık 2023 Pazar akşamı Arak, Yargı, Aquaman, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Kirli Sepeti ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 24 Aralık 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV ,TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 24 Aralık 2023 Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Aralık Pazar kanalların yayın akışında neler var? 24 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Aralık Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Aralık 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Aralık Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    24 ARALIK 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Bir Küçük Gün Işığı
    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
    11:30 Dizi TV
    12:30 Aldatmak
    16:35 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
    22:50 Altın Kafes
    02:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    05:00 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:30 Set Ekstra
    09:45 Magazin D Pazar
    12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
    13:45 Arda İle Omuz Omuza
    14:45 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    00:15 Üç Kız Kardeş
    02:45 Poyraz Karayel
    04:00 5N1K
    04:40 Dönence

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
    13:00 Kirli Sepeti
    16:15 Kızıl Goncalar
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kirli Sepeti
    00:15 Kızıl Goncalar
    04:45 Kefaret
    06:00 Kirli Sepeti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:00 Ömer
    11:00 Tülin Şahin İle Moda
    12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
    14:00 Yalı Çapkını
    16:00 Sakla Beni
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:45 Ömer
    02:30 Kiralık Aşk
    04:30 Türk Müziği
    05:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    TV8 YAYIN AKIŞI

    09:00 Gençlik Rüzgarı
    10:00 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)
    12:30 Gazete Magazin
    17:15 MasterChef Türkiye All Star
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 %100 Futbol
    01:15 Son Karar
    02:00 Gazete Magazin
    05:15 Gençlik Rüzgarı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Bir Yuvam Olsun
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Aile
    15:45 Ne Gemiler Yaktım
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Arak
    22:45 Sandık Kokusu
    02:00 Ne Gemiler Taktım

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:50 Beni Böyle Sev
    08:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
    11:40 Enine Boyuna
    13:00 Lingo
    14:00 Gönül Dağı
    17:10 Kod Adı Kırlangıç
    19:00 Ana Haber
    20:00 Teşkilat
    00:10 3'Te 3
    01:30 Gönül Dağı
    04:10 Beni Böyle Sev
    06:10 Kapanış


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