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TV yayın akışı 24 Haziran 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

24.06.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Haziran 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Haziran 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Vahşetin Çığlığı, Çok Güzel Hareketler 2, Yalı Çapkını, Gönül Dağı, Taçsız Prenses ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 24 Haziran 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Haziran 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Haziran 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Maviye Sürgün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)
01:45 Maviye Sürgün
04:00 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Akıncı
11:00 Doğaya Karşı: Serengeti (Yabancı Sinema)
12:45 Üvey Anne
15:55 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)
22:00 Vermem Seni Ellere
01:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)
03:00 Vermem Seni Ellere

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Hep Yek 2 (Yerli Sinema)
16:15 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Yüce Thor (Yabancı Sinema)
02:00 Poyraz Karayel
05:30 Müzik Arası
04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
13:00 Kısmet
15:30 Yasak Elma
16:30 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
23:45 Kısmet
02:15 Yasak Elma
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
01:00 Bir Şansım Olsa
02:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
02:45 Aramızda Kalsın
04:45 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye All Star
14:45 Güzel İkili (Yerli Sinema)
17:30 Kasabadaki Yabancı (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:45 Güzel İkili (Yerli Sinema)
04:00 Dizi
05:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:10 Ege’nin Hamsisi
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Tek Yürek 04.17
12:00 Benim Güzel Ailem
15:00 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Benim Güzel Ailem
04:15 Kendi Düşen Ağlamaz
06:15 Kapanış


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