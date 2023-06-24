TV yayın akışı 24 Haziran 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Haziran 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Haziran 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)

01:45 Maviye Sürgün

04:00 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Akıncı

11:00 Doğaya Karşı: Serengeti (Yabancı Sinema)

12:45 Üvey Anne

15:55 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

22:00 Vermem Seni Ellere

01:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

03:00 Vermem Seni Ellere

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Hep Yek 2 (Yerli Sinema)

16:15 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Yüce Thor (Yabancı Sinema)

02:00 Poyraz Karayel

05:30 Müzik Arası

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Kamera Arkası

13:00 Kısmet

15:30 Yasak Elma

16:30 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

23:45 Kısmet

02:15 Yasak Elma

04:15 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

01:00 Bir Şansım Olsa

02:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

02:45 Aramızda Kalsın

04:45 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye All Star

14:45 Güzel İkili (Yerli Sinema)

17:30 Kasabadaki Yabancı (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:45 Güzel İkili (Yerli Sinema)

04:00 Dizi

05:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07:10 Ege’nin Hamsisi

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:15 Tek Yürek 04.17

12:00 Benim Güzel Ailem

15:00 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Benim Güzel Ailem

04:15 Kendi Düşen Ağlamaz

06:15 Kapanış



