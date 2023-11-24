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    4. TV yayın akışı 24 Kasım 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV ,TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 24 Kasım 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV ,TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    24.11.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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    24 Kasım 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Kasım 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Recep İvedik 5, Yalı Çapkını, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 24 Kasım 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Kasım Cuma kanalların yayın akışında neler var? 24 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Kasım Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Kasım 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Kasım Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    24 KASIM 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ateş Kuşları
    00:20 Kuruluş Osman
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Cennetin Gözyaşları

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:00 Dilek Taşı
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Yerli Dizi Tekrar
    03:00 Aşk ve Umut
    04:00 Poyraz Karayel

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:30 Adım Farah
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
    22:30 Şahane Hayatım
    23:30 Orta Sayfa
    01:30 Şahane Hayatım
    03:45 Yaz Şarkısı
    06:00 Bay Yanlış

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    03:00 Kiralık Aşk
    05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    05:00 Tuzak

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk aşk
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Aile
    03:00 Kızılcık Şerbeti
    05:30 Yeni Gelin

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:05 İncir Ağacı
    07:00 Elimi Bırakma
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Kod Adı Kırlangıç
    14:50 Diriliş Ertuğrul
    17:40 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Sen Türkülerini Söyle
    00:10 İmkansız Olasılık (Yerli Sinema)
    02:00 Diriliş Ertuğrul
    04:20 Lingo
    05:20 Son Toplayıcılar
    05:50 Kapanış

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