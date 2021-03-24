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  4. TV yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün
24.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Mart Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Mart 2021 Çarşamba Güldür Güldür Show, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumiyet ve Berlin Kaplanı ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Mart TV yayın akışı...

TV yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Mart Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Mart Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 24 Mart Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Mart Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Mart TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

24 MART 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Yerli Sinema)
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi kimin hayatını anlatıyor? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ne? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimler?Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi kimin hayatını anlatıyor? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ne? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)
00:20 Yerli Dizi
03:00 Kırgın Çiçekler
05:30 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:30 Büyük Kıyamet (Yabancı Sinema)
01:15 Büyük Kıyamet (Yabancı Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
04:45 Güllerin Savaşı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Masumiyet (Yeni Bölüm)
23:45 Mucize Doktor
02:30 Son Yaz
05:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Ana Haber
20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
22:15 Gökdelen (Yabancı Sinema)
00:30 Menajerimi Ara
03:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
05:30 Benim Tatlı Yalanım

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir (Kolaj)
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

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TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 2022 Dünya Kupası (Türkiye-Hollanda)
22:00 Benim Adım Melek
00:15 Çelik Adam-Superman (Yabancı Sinema)
02:35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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