Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi kimin hayatını anlatıyor? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ne? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimler?

Karadeniz’in asi sesi ve unutulmaz sanatçısı Kazım Koyuncu’nun hayat hikayesini konu alan Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi vizyona girdiği yılda büyük sükse yaratmayı başardı. Yapımcılığı Gülay Kuriş ve Şaban Tokdemir’in paylaştığı Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi Onur Aydın imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Aydın’ın oturduğu Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi senaryosu da usta ismin kaleminden çıktı.

Baş rollerini Engin Hepileri ve Erkan Kolçak Köstendil’in paylaştığı Yağmur Kıyamet Çiçeği filminin oyuncu kadrosunda usta isimler boy gösterdi. Oyunculuk performansıyla alkış toplayan Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi konusu ile de izleyicisini duygulandırmayı başarıyor. Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi nerede çekildi? İşte Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi detayları...

YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU

Yağmur Kıyamet Çiçeği filminin konusu 90’lı yıllarda geçiyor. Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi genel olarak Karadeniz’in usta sesi Kazım Koyuncu’nın hayatını konu alıyor. Filmde Çernobil Faciası ve 1996 yılında Trabzonspor’un efsane futbol sezonuna da değiniliyor. Kazım 20’li yaşlarda üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeniyle üniversite eğitimi sırasında büyük zorluk çeken Kazım, gözaltına alınır ve uzaklaştırma cezası alır. Üniversite eğitimini yarıda bırakan Kazım bu sefer kendine yeni bir yol çizer. Hayattaki en büyük tutkusu olan müziğe yönelen Kazım, okulu bırakmak ve profesyonel olarak müzik yapmak ister. İsteğini ailesine ve yakınlarına anlatmak da zorluk yaşayan Kazım, onları ikna etmek için büyük çaba sarf eder.