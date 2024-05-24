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    4. TV yayın akışı 24 Mayıs 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 24 Mayıs 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.05.2024 07:41
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    24 Mayıs 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Mayıs 2024 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Aquaman Kara Ağaç Destanı, Gaddar, Yalı Çapkını ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 24 Mayıs Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Mayıs Cuma kanalların yayın akışında neler var? 24 Mayıs Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Mayıs Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Mayıs 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Mayıs Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    24 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Bahar
    03:00 Sandık Kokusu
    04:30 Aziz

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
    22:45 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)
    01:20 Kardeşlerim
    04:35 Maraşlı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Taş Kağıt Makas
    02:30 Siyah Beyaz Aşk
    04:30 Bodrum Masalı

    NOW YAYIN AKIŞI

    07:45 İlk Bakış
    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:30 Gaddar
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Gaddar
    23:30 Orta Sayfa
    01:30 Ruhun Duymaz
    04:00 Kefaret
    06:00 Bay Yanlış

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:15 İstanbullu Gelin
    03:00 Baba Ocağı
    05:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
    07:00 Balkan Ninnisi
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    14:30 Gönül Dağı
    17:45 Lingo Türkiye
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kara Ağaç Destanı
    00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
    02:50 Gönül Dağı
    05:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

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