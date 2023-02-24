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  4. TV yayın akışı 24 Şubat 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 24 Şubat 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

24.02.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Şubat 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Hayalet Tetikçi, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Ego ve Tuzak programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 24 Şubat 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Şubat Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Şubat Cuma kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Şubat Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Şubat 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 34 Şubat Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

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TV YAYIN AKIŞI

24 ŞUBAT 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)
05:15 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:30 Kuruluş Osman
04:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Üç Kız Kardeş
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema)
21:30 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema)
01:15 Kuzey Güney
04:15 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 Taçsız Prenses
15:00 Ego
17:00 Yalnız Kalpler
18:15 18. Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Ego
23:30 Orta Sayfa
00:45 Dokuz Oğuz
05:15 Kefaret
06:00 Hayatımın Şansı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star Ortak Yayın
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
12:00 Kırmızı Oda
20:00 Tuzak
22:15 Sıfırıncı Gün

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 Yürek Çıkmazı
14:30 Adını Sen Koy
16:20 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:15 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
00:10 Al Sancak
02:20 Yürek Çıkmazı
04:40 Yunus Emre
06:30 Kapanış

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