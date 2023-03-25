TV yayın akışı 25 Mart 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Mart 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 25 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 25 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Mart 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Baba
08:30 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Güzel Günler
04:45 Bir Şansım Olsa
06:35 Hz. Ömer
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:50 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Üç Kız Kardeş
16:00 Kraliçe
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yargı
02:45 Aşk Ve Umut
03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Adım Farah
16:45 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:45 Ego
02:30 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:45 Yasak Elma
06:15 Yüz Yıllık Mucize
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi Tekrar
14:00 Yüz Yıllık Mucize
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
23:00 Yüz Yıllık Mucize
01:45 Ömer
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorlar
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)
02:45 Dizi
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)
05:30 Canım Annem
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 1 Çorba
11:05 İyilik Hikayeleri
11:50 Al Sancak
15:00 1 Çorba
15:05 Yadigar
15:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 Ana Haber
18:10 Ramazan Sevinci
20:00 UEFA EURO Elemeleri “Ermenistan-Türkiye”
22:10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
00:00 Gönül Dağı
02:40 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli
03:40 Sahur Bereketi
05:20 Kur’an-ı Kerim Hatm-ı Şerif
06:20 Kapanış