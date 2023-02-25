TV yayın akışı 25 Şubat 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Şubat 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 25 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 25 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Şubat 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aziz
08:30 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
12:45 Bir Şansım Olsa
14:00 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)
15:15 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)
16:45 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şaşkn Hırsızlar (Yabancı Sinema)
22:00 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:15 Şaşkın Hırsızlar (Yabancı Sinema)
04:00 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
05:30 Bir Şansım Olsa
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar Çöllerde
10:15 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:30 Akıncı
13:00 Can Feda (Yerli Sinema)
14:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:45 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)
01:10 Kuruluş Osman
03:40 Aldatmak
07:00 Asi
09:45 Magazin D Cumartesi
11:45 Hayat Şarkısı
13:00 Arda’nın Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 Üç Kız Kardeş
18:40 Kanal D Ana Haber
21:30 Herkül: Efsane Başlıyor (Yabancı Sinema)
23:00 Dönüştürücüler (Yabancı Sinema)
00:15 Dönüştürücüler (Yabancı Sinema)
01:45 Kuzey Güney
04:15 Güneşi Beklerken
07:00 Hayatımın Şansı
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Dokuz Oğuz
14:15 Ego
16:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:15 Ego
01:15 Taçsız Prenses
03:15 Kefaret
06:00 Hayatımın Şansı
07:00 Söz
08:45 Çöp Adam
11:00 Gecenin Ucunda
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Kuşatma (Yabancı Sinema)
21:30 Kuşatma (Yabancı Sinema)
23:00 Çöp Adam
01:15 Ömer
03:30 Söz
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Sıfırıncı Gün
12:15 Tuzak
14:15 Kırmızı Oda
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Dizi
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 Yürek Çıkmazı
13:30 Alparaslan: Büyük Selçuklu
16:10 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:50 Yürek Çıkmazı
05:30 Kapanış