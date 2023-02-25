TV yayın akışı 25 Şubat 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Şubat 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 25 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 25 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Şubat 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

25 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:45 Bir Şansım Olsa

14:00 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)

15:15 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)

16:45 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Şaşkn Hırsızlar (Yabancı Sinema)

22:00 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:15 Şaşkın Hırsızlar (Yabancı Sinema)

04:00 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar Çöllerde

10:15 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:30 Akıncı

13:00 Can Feda (Yerli Sinema)

14:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:45 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

23:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)

01:10 Kuruluş Osman

03:40 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:45 Magazin D Cumartesi

11:45 Hayat Şarkısı

13:00 Arda’nın Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 Üç Kız Kardeş

18:40 Kanal D Ana Haber

21:30 Herkül: Efsane Başlıyor (Yabancı Sinema)

23:00 Dönüştürücüler (Yabancı Sinema)

00:15 Dönüştürücüler (Yabancı Sinema)

01:45 Kuzey Güney

04:15 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayatımın Şansı

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Dokuz Oğuz

14:15 Ego

16:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

23:15 Ego

01:15 Taçsız Prenses

03:15 Kefaret

06:00 Hayatımın Şansı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Söz

08:45 Çöp Adam

11:00 Gecenin Ucunda

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Kuşatma (Yabancı Sinema)

21:30 Kuşatma (Yabancı Sinema)

23:00 Çöp Adam

01:15 Ömer

03:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Sıfırıncı Gün

12:15 Tuzak

14:15 Kırmızı Oda

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Vuslat

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 Yürek Çıkmazı

13:30 Alparaslan: Büyük Selçuklu

16:10 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:50 Yürek Çıkmazı

05:30 Kapanış



