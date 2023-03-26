TV yayın akışı 26 Mart 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Mart Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Mart Pazar kanalların yayın akışında neler var? 26 Mart Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Mart Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Mart 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Mart Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Baba
08:30 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Aile
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:35 Hz. Ömer
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler (Yabancı Sinema)
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:55 Kardeşlerim
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
23:20 Başım Belada
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:50 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:45 Güneşi Beklerken
08:30 Asi
10:30 Kraliçe
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Veda Mektubu
16:00 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Kraliçe
02:15 Hicran
03:00 5N1K
03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Ego
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
00:15 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:45 Yalnız Kalpler
06:30 Çöp Adam
09:45 Meltem Demir İle Hanımeli
10:40 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yüz Yıllık Mucize
02:15 Yalı Çapkını
03:45 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Batılı Adam (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan Özel)
02:45 Batılı Adam (Yabancı Sinema)
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan Özel)
05:30 Canım Annem
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Vuslat
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 1 Çorba
11:45 Enine Boyuna
13:00 Gönül Dağı
15:40 1 Çorba
15:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 Ana Haber
18:10 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
01:00 Gönül Dağı
02:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:40 Sahur Bereketi
05:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:20 Kapanış