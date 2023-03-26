TV yayın akışı 26 Mart 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Mart Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Mart Pazar kanalların yayın akışında neler var? 26 Mart Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Mart Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Mart 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Mart Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

26 MART 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:30 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Aile

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

06:35 Hz. Ömer

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 İkiz Patiler (Yabancı Sinema)

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:55 Kardeşlerim

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

23:20 Başım Belada

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:50 Mevlid ve Süleyman Çelebi

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşi Beklerken

08:30 Asi

10:30 Kraliçe

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Veda Mektubu

16:00 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Kraliçe

02:15 Hicran

03:00 5N1K

03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Ego

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

00:15 Adım Farah

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:45 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Çöp Adam

09:45 Meltem Demir İle Hanımeli

10:40 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yüz Yıllık Mucize

02:15 Yalı Çapkını

03:45 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Batılı Adam (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan Özel)

02:45 Batılı Adam (Yabancı Sinema)

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan Özel)

05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Vuslat

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 1 Çorba

11:45 Enine Boyuna

13:00 Gönül Dağı

15:40 1 Çorba

15:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 Ana Haber

18:10 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01:00 Gönül Dağı

02:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:40 Sahur Bereketi

05:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:20 Kapanış



