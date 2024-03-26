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    4. TV yayın akışı 26 Mart 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 26 Mart 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.03.2024 07:31
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    26 Mart 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 26 Mart Salı Bahar, İnci Taneleri, Ben Bu Cihana Sığmazam, K-9, Mehmed: Fetihlerin Sultanı, Yabani ve Survivor All Star 2024 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 26 Mart Salı 2024 TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 26 Mart Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Mart Salı kanalların yayın akışında neler var? 26 Mart Salı Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Mart Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Mart Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    26 MART 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Bahar
    00:15 Kızılcık Şerbeti
    03:00 Sandık Kokusu
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
    06:50 Kuruluş Osman
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    18:45 ATV Ana Haber
    19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    00:20 Yaban Çiçekleri
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Küçük Ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Taş Kağıt Makas
    17:30 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 İnci Taneleri
    22:45 Jackie Chan İz Peşinde (Yabancı Sinema)
    00:30 Yargı
    03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
    05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Erkenci Kuş
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 K-9 (Yabancı Sinema)
    21:45 K-9 (Yabancı Sinema)
    23:30 Yalı Çapkını
    02:00 Aramızda Kalmasın
    04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
    06:30 Söz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan
    02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:50 Benim Adım Melek
    09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
    16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    18:10 Ramazan Sevinci
    19:30 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
    23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    01:00 Kara Ağaç Destanı
    02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    03:40 Sahur Bereketi
    05:20 Kapanış

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
    12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
    13:45 En Hamarat Benim
    16:30 Yabani
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Yabani
    00:15 Şahane Hayatım
    02:45 Yaz Şarkısı
    03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
    05:30 İnadına Aşk

    Yerel Seçim 2024


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