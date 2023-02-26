TV yayın akışı 26 Şubat 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Şubat Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Şubat Pazar kanalların yayın akışında neler var? 26 Şubat Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Şubat Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Şubat 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Şubat Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aziz
08:30 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
12:45 Bir Şansım Olsa
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bizim Aile (Yerli Sinema)
21:45 Güzel Günler
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Baba
06:00 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Bir Küçük Gün Işığı
14:30 Aldatmak
16:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
22:30 Kim Milyoner Olmak İster?
00:00 Aldatmak
02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Asi
09:40 Magazin D Pazar
11:45 Hayat Şarkısı
13:00 Arda’nın Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 O Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
23:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi (Yabancı Sinema)
00:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi (Yabancı Sinema)
02:15 Kuzey Güney
04:30 Güneşi Beklerken
07:00 Hayatımın Şansı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:05 Ego
15:00 Yasak Elma
17:00 Dokuz Oğuz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
01:15 Yasak Elma
03:45 Kamera Arkası
04:15 Kefaret
06:00 Yalnız Kalpler
07:00 Seven Ne Yapmaz (Yabancı Sinema)
08:15 Söz
11:30 Ömer
13:45 Gecenin Ucunda
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
22:45 Ömer
01:00 Çöp Adam
03:00 Gecenin Ucunda
05:00 Söz
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Asi Kabadayı (Yabancı Sinema)
14:00 Kırmızı Oda
18:00 Alanya-Galatasaray Hazırlık Maçı
20:00 Survivor 2023
00:15 Dizi
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Vuslat
08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Hayallerinin Peşinde
13:40 Barabros Hayreddin: Sultanın Fermanı
16:10 Al Sancak
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 Yürek Çıkmazı
02:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
05:20 Kapanış