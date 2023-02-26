TV yayın akışı 26 Şubat 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Şubat Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Şubat Pazar kanalların yayın akışında neler var? 26 Şubat Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Şubat Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Şubat 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Şubat Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

26 ŞUBAT 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

12:45 Bir Şansım Olsa

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bizim Aile (Yerli Sinema)

21:45 Güzel Günler

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

02:45 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Bir Küçük Gün Işığı

14:30 Aldatmak

16:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

22:30 Kim Milyoner Olmak İster?

00:00 Aldatmak

02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:00 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:40 Magazin D Pazar

11:45 Hayat Şarkısı

13:00 Arda’nın Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 O Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

23:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi (Yabancı Sinema)

00:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi (Yabancı Sinema)

02:15 Kuzey Güney

04:30 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayatımın Şansı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:05 Ego

15:00 Yasak Elma

17:00 Dokuz Oğuz

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

01:15 Yasak Elma

03:45 Kamera Arkası

04:15 Kefaret

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Seven Ne Yapmaz (Yabancı Sinema)

08:15 Söz

11:30 Ömer

13:45 Gecenin Ucunda

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

22:45 Ömer

01:00 Çöp Adam

03:00 Gecenin Ucunda

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Asi Kabadayı (Yabancı Sinema)

14:00 Kırmızı Oda

18:00 Alanya-Galatasaray Hazırlık Maçı

20:00 Survivor 2023

00:15 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Vuslat

08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Hayallerinin Peşinde

13:40 Barabros Hayreddin: Sultanın Fermanı

16:10 Al Sancak

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 Yürek Çıkmazı

02:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

05:20 Kapanış



