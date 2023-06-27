TV yayın akışı 27 Haziran 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 27 Haziran Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

27 HAZİRAN 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Bir Şansım Olsa

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)

02:00 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)

03:45 Maviye Sürgün

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Akıncı

16:30 Akıncı

17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)

21:55 Vermem Seni Ellere

00:40 Üvey Anne

03:25 Mutfak Bahane

05:25 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Küçük Bey (Yerli Sinema)

15:15 Çam Sakızı (Yerli Sinema)

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Her Şey Dahil (Yerli Sinema)

22:15 Her Şey Dahil (Yerli Sinema)

00:15 Megalodon’un Yükselişi (Yabancı Sinema)

02:00 Megalodon’un Yükselişi (Yabancı Sinema)

03:30 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)

22:30 Kısmet

01:00 Kamera Arkası

01:30 Yasak Elma

03:45 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)

22:30 Deli Aşk (Yerli Sinema)

00:30 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)

02:30 Deli Aşk (Yerli Sinema)

04:00 Aramızda Kalsın

05:15 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:20 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

22:50 Benim Güzel Ailem

01:50 Kalk Gidelim

03:45 Seksenler

05:30 Kapanış



