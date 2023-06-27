TV yayın akışı 27 Haziran 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 27 Haziran Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Bir Şansım Olsa
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
02:00 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
03:45 Maviye Sürgün
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Akıncı
16:30 Akıncı
17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
21:55 Vermem Seni Ellere
00:40 Üvey Anne
03:25 Mutfak Bahane
05:25 Hercai
06:45 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Küçük Bey (Yerli Sinema)
15:15 Çam Sakızı (Yerli Sinema)
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Her Şey Dahil (Yerli Sinema)
22:15 Her Şey Dahil (Yerli Sinema)
00:15 Megalodon’un Yükselişi (Yabancı Sinema)
02:00 Megalodon’un Yükselişi (Yabancı Sinema)
03:30 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri
07:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)
22:30 Kısmet
01:00 Kamera Arkası
01:30 Yasak Elma
03:45 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
22:30 Deli Aşk (Yerli Sinema)
00:30 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
02:30 Deli Aşk (Yerli Sinema)
04:00 Aramızda Kalsın
05:15 Sefirin Kızı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:20 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
22:50 Benim Güzel Ailem
01:50 Kalk Gidelim
03:45 Seksenler
05:30 Kapanış