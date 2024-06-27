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    4. TV yayın akışı 27 Haziran 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 27 Haziran 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.06.2024 07:38
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    27 Haziran 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 27 Haziran Perşembe akşamı Kader, Aşk-ı Memnu, Alan, Eyvah Babam, Sen Türkülerini Söyle, Recep İvedik 2 ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1,NOW yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 27 Haziran 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 27 Haziran Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Haziran Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 27 Haziran Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Haziran Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Haziran Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    27 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Baba
    09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Kader (Yabancı Sinema)
    21:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
    23:45 Kader (Yabancı Sinema)
    01:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
    03:30 Kızılcık Şerbeti

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Alan
    00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
    01:20 Beni Unutma
    03:20 Destan
    05:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yalan
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşk-ı Memnu
    21:45 Aşk-ı Memnu
    23:15 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)
    01:45 Güneşin Kızları
    03:45 Tatlı İntikam

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
    22:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
    00:15 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
    02:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
    03:45 Yüksek Sosyete
    05:15 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 Gazete Magazin Yaz
    12:00 MasterChef Türkiye
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Çarkıfelek
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
    06:30 Kara Tahta
    09:30 Kasaba Doktoru
    12:30 Lingo Türkiye
    14:00 Seksenler
    15:10 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Sen Türkülerini Söyle
    00:10 Büyük Gözler (Yabancı Sinema)
    02:00 Gönüş Dağı
    04:40 Lingo Türkiye

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kirli Sepeti
    16:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
    22:30 Koca Bulma Sanatı (Yerli Sinema)
    00:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    03:15 Yasak Elma
    05:00 Son Yaz
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce


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