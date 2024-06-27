TV yayın akışı 27 Haziran 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Haziran Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Haziran Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 27 Haziran Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Haziran Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Haziran Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Kader (Yabancı Sinema)
21:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
23:45 Kader (Yabancı Sinema)
01:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
03:30 Kızılcık Şerbeti
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Beni Unutma
03:20 Destan
05:20 Kalp Yarası
07:00 Yalan
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:15 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)
01:45 Güneşin Kızları
03:45 Tatlı İntikam
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
22:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
00:15 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
02:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
03:45 Yüksek Sosyete
05:15 Erkenci Kuş
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
06:30 Kara Tahta
09:30 Kasaba Doktoru
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:10 Büyük Gözler (Yabancı Sinema)
02:00 Gönüş Dağı
04:40 Lingo Türkiye
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
22:30 Koca Bulma Sanatı (Yerli Sinema)
00:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:15 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce