TV yayın akışı 27 Nisan 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Nisan 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 27 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 27 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Nisan 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

27 NİSAN 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

14:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

11:50 Aldatmak

15:20 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:40 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Önce Vatan (Yerli Sinema)

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Taş Kağıt Makas

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Müzik Arası

05:15 Bodrum Masalı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Şahane Hayatım

16:00 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Korkma Ben Yanındayım

23:30 Kirli Sepeti

02:30 Senden Daha Güzel

04:30 Kefaret

06:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Müge İle TV Dergisi

11:30 Sakla Beni

13:30 Ömer

15:30 Yerli Dizi Tekrarı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 K-9 Yabancı Sinema)

22:15 K-9 (Yabancı Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

03:00 Aramızda Kalsın

04:45 Güzel Köylü

06:30 Benim Tatlı Yalanım

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Yaşam Başka Yerde

11:50 Kod Adı Kırlangıç

13:10 Lingo Türkiye

14:35 Kara Ağaç Destanı

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Kara Ağaç Destanı

03:50 Hayallerinin Peşinde

04:35 Lingo Türkiye







