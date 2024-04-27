Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 27 Nisan 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 27 Nisan 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.04.2024 07:34
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    27 Nisan 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 27 Nisan 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, K-9, Gönül Dağı, Korkma Ben Yanındayım ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 27 Nisan 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 27 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 27 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Nisan 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    27 NİSAN 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kızılcık Şerbeti
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)
    14:45 Bahar
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kızılcık Şerbeti
    03:00 Sandık Kokusu
    05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
    11:50 Aldatmak
    15:20 Kuruluş Osman
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Aldatmak
    03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    05:40 Safir

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Önce Vatan (Yerli Sinema)
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Taş Kağıt Makas
    16:00 Yerli Dizi
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Arka Sokaklar
    02:45 Siyah Beyaz Aşk
    04:30 Müzik Arası
    05:15 Bodrum Masalı

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer İle Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    12:45 Şahane Hayatım
    16:00 Gaddar
    19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Korkma Ben Yanındayım
    23:30 Kirli Sepeti
    02:30 Senden Daha Güzel
    04:30 Kefaret
    06:00 Adım Farah

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Benim Tatlı Yalanım
    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
    10:30 Müge İle TV Dergisi
    11:30 Sakla Beni
    13:30 Ömer
    15:30 Yerli Dizi Tekrarı
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 K-9 Yabancı Sinema)
    22:15 K-9 (Yabancı Sinema)
    00:30 Yerli Dizi Tekrarı
    03:00 Aramızda Kalsın
    04:45 Güzel Köylü
    06:30 Benim Tatlı Yalanım

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 Cevap Ver Türkiye
    16:30 Çarkıfelek
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    02:30 Gazete Magazin
    05:00 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
    10:00 Hayallerinin Peşinde
    11:30 Yaşam Başka Yerde
    11:50 Kod Adı Kırlangıç
    13:10 Lingo Türkiye
    14:35 Kara Ağaç Destanı
    17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:30 Kara Ağaç Destanı
    03:50 Hayallerinin Peşinde
    04:35 Lingo Türkiye


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Gizlice fotoğraflarını çekti! Tacizcisiyle böyle yüzleştiGizlice fotoğraflarını çekti! Tacizcisiyle böyle yüzleşti
    Sevgilisinin tırnaklarını yedi! 'Midem bulandı'Sevgilisinin tırnaklarını yedi! 'Midem bulandı'
    Sete çıktılar! Meraklı bekleyiş başladıSete çıktılar! Meraklı bekleyiş başladı
    Anahtar Kelimeler:
    atv Kanal D TRT 1 TV8 show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    ''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

    ''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

    Lisede iğrenç olay! Matematik öğretmeni tutuklandı

    Lisede iğrenç olay! Matematik öğretmeni tutuklandı

    Komşusu gizlice çekip ifşaladı! "Yan evde yaşamak için yalvarıyorlar"

    Komşusu gizlice çekip ifşaladı! "Yan evde yaşamak için yalvarıyorlar"

    Yeni imajını görücüye çıkattı! "Eski halinden eser yok"

    Yeni imajını görücüye çıkattı! "Eski halinden eser yok"

    Taciz anları kamerada! Gizli çekimi ifşaladı

    Taciz anları kamerada! Gizli çekimi ifşaladı

    "Dünyadaki son kişiyim" dedi! Paylaşımı gündem yaratmayı başardı

    "Dünyadaki son kişiyim" dedi! Paylaşımı gündem yaratmayı başardı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.