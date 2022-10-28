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  4. TV yayın akışı 28 Ekim 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 28 Ekim 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

28.10.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim 2022 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 28 Ekim 2022 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye, İyilik, Yalnız Kurt, Yalı Çapkını ve Kasaba Doktoru programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 28 Ekim 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Ekim Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Ekim Cuma kanalların yayın akışında neler var? 28 Ekim Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 28 Ekim Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Ekim 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Ekim Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

28 EKİM 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
22:15 Kızılcık Şerbeti
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Hayat Bugün
05:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
00:20 Kardeşlerim
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 O Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 Bir Peri Masalı
04:00 Senden Daha Güzel
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gecenin Ucunda
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Gecenin Ucunda
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
09:45 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda
05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:05 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
00:10 3’Te 3
01:30 Balkan Ninnisi
03:50 Yeşil Deniz

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