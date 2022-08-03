TV yayın akışı 3 Ağustos Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 3 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor.3 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

23:30 Demet Akbağ İle Güldürme Beni

02:15 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

04:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:50 Sen Anlat Karadeniz

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Babam (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gül Masalı

02:50 Beklenmedik İhanet (Yabancı Sinema)

04:50 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sevgili Kardeşim

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

00:15 Aslı Gibidir (Yerli Sinema)

02:00 Aslı Gibidir (Yerli Sinema)

03:15 Magazin D Yaz

04:15 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

12:45 Kadının Eseri

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Gizli Saklı

23:30 Tozluyaka

02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Duy Beni

23:00 Yüksek Güç (Yabancı Sinema)

00:50 Yüksek Güç (Yabancı Sinema)

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:45 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 7 Numara

08:30 Tozkoparan

11:50 Bir Aş Hikayesi

12:20 Masumlar Apartmanı

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

23:40 Kardeşim İçin Der’a (Yerli Sinema)

01:15 Balkan Ninnisi

04:10 Gönül Dağı



