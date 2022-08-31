Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 31 Ağustos Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 31 Ağustos Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

31.08.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 31 Ağustos 2022 Çarşamba Kapıcılar Kralı, Seversin, MasterChef Türkiye, Kazanan Restoran, Kim Milyoner Olmak İster, Midway ve Kara Tahta programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 31 Ağustos TV yayın akışı...

TV yayın akışı 31 Ağustos Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 31 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 31 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor.31 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Aile Şerefi (Yerli Sinema)
23:45 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
01:30 Napoli’nin Sırrı
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gül Masalı
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
00:15 Beceriksiz Katil (Yerli Sinema)
02:15 Beceriksiz Katil (Yerli Sinema)
03:15 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kazanan Restoran
21:00 Kusursuz Kiracı
23:45 Güler Misin Ağlar Mısın? (Yerli Sinema)
01:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:45 Kazanan Restoran
05:45 Petrol Kralları

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Midway (Yabancı Sinema)
22:45 Midway (Yabancı Sinema)
01:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
04:15 Canım Annem
05:00 8X8

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 7 Numara
11:40 Çırak
12:10 Masumlar Apartmanı
16:00 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:50 Kasaba Doktoru
03:00 Bu Toprağın Sesi
03:40 Masumlar Apartmanı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizlediSıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi
Doğum kilolarından çabuk kurtuldu! Bikinili paylaşımı olay olduDoğum kilolarından çabuk kurtuldu! Bikinili paylaşımı olay oldu
Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattıKalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 televizyon show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Pantolonunun düğmesini açtı! Yatağa uzanıp poz verdi

Pantolonunun düğmesini açtı! Yatağa uzanıp poz verdi

Taksiciye tacizci şoku! Arabasına binen kadın...

Taksiciye tacizci şoku! Arabasına binen kadın...

Mide bulandırdı! Canlı yayında boğazına bıçak saplamıştı ama...

Mide bulandırdı! Canlı yayında boğazına bıçak saplamıştı ama...

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

İlginizi Çekebilir

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.