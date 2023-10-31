TV yayın akışı 31 Ekim 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 31 Ekim Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Ekim Salı kanalların yayın akışında neler var? 31 Ekim Salı Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Ekim Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Ekim Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Kuruluş Osman
03:45 Mutfak Bahane
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Dilek Taşı
02:45 Aşk ve Umut
04:45 Güneşi Beklerken
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
22:30 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:00 Tuzak
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
05:55 İncir Ağacı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:10 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
00:10 Yerli Dizi
03:40 Diriliş Ertuğrul
05:50 Kapanış