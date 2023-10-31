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    4. TV yayın akışı 31 Ekim 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 31 Ekim 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    31.10.2023 07:28 | Son Güncelleme:
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    31 Ekim 2023 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 31 Ekim Salı Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Vizontele Tuuba, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 31 Ekim Salı 2023 TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 31 Ekim 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 31 Ekim Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Ekim Salı kanalların yayın akışında neler var? 31 Ekim Salı Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Ekim Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Ekim Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    31 EKİM 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    00:20 Kuruluş Osman
    03:45 Mutfak Bahane

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Dilek Taşı
    02:45 Aşk ve Umut
    04:45 Güneşi Beklerken

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Benim Tatlı Yalanım
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:30 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
    22:30 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    03:00 Güzel Köylü
    05:00 Aramızda Kalsın

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    05:55 İncir Ağacı
    07:00 Elimi Bırakma
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    15:10 Diriliş Ertuğrul
    18:00 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Hayatımın Neşesi
    00:10 Yerli Dizi
    03:40 Diriliş Ertuğrul
    05:50 Kapanış

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