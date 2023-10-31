TV yayın akışı 31 Ekim 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 31 Ekim Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Ekim Salı kanalların yayın akışında neler var? 31 Ekim Salı Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Ekim Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Ekim Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

31 EKİM 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Kuruluş Osman

03:45 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Dilek Taşı

02:45 Aşk ve Umut

04:45 Güneşi Beklerken

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)

22:30 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

05:55 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:10 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

00:10 Yerli Dizi

03:40 Diriliş Ertuğrul

05:50 Kapanış





