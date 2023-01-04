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  4. TV yayın akışı 4 Ocak 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 4 Ocak 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

04.01.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ocak 2023 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 4 Ocak Çarşamba akşamı Ailecek Şaşkınız, O Kız, Sıfırıncı Gün, Kuruluş Osman, Kasaba Doktoru, Çöp Adam ve Hayatımın Şansı programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 4 Ocak Çarşamba TV yayın akışı...

TV yayın akışı 4 Ocak 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Ocak Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 4 Ocak Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Ocak Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Ocak Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)
22:30 Neşeli Günler (Yerli Sinema)
00:30 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
02:15 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)
04:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Karanlık Saat (Yabancı Sinema)
01:55 Karanlık Saat (Yabancı Sinema)
03:30 Mutfak Bahane
05:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Kavak Yelleri

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
23:30 Yasak Elma
02:00 En Hamarat Benim
04:15 Son Yaz
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çöp Adam
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Güzel Köylü
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Sıfırıncı Gün
00:15 Dizi
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:30 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kalk Gidelim
15:10 Adını Sen Koy
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
00:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
02:40 Adını Sen Koy
03:30 Hayallerinin Peşinde
03:30 Seksenler
05:40 Kapanış

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