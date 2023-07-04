TV yayın akışı 4 Temmuz 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 4 Temmuz Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

4 TEMMUZ 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yeşil Vadi’nin Kızı

02:30 Maviye Sürgün

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Bir Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Anne (Yabancı Sinema)

15:55 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Üvey Anne

03:20 Kesişen Dünyalar (Yabancı Sinema)

05:40 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

22:30 Dönence

01:00 Yerli Dizi

03:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

22:30 İlk Buluşma

00:30 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

02:30 Eşim Benzerim Yok

05:00 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Sahtekar İkili (Yabancı Sinema)

22:30 İyi Olan Kazansın (Yabancı Sinema)

00:30 Sahtekar İkili (Yabancı Sinema)

02:30 İyi Olan Kazansın (Yabancı Sinema)

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

05:50 Adını Sen Koy

09:25 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

15:55 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

01:05 Benim Güzel Ailem

03:35 Şehirden Uzakta

04:20 Seksenler

06:45 Kapanış



