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    4. TV yayın akışı 5 Aralık 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? TV8, Fox TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 5 Aralık 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? TV8, Fox TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    05.12.2023 07:19 | Son Güncelleme:
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    5 Aralık 2023 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 28 Kasım Salı Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Eyvah Eyvah, Müslüm, Yabani ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , Fox TV yayın akışı nasıl? İşte 5 Aralık Salı 2023 TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 5 Aralık Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Aralık Salı kanalların yayın akışında neler var? 5 Aralık Salı Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, Fox TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Aralık Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Aralık Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    5 ARALIK 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    09:45 Ne Gemiler Yaktım
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Aile
    00:15 Ne Gemiler Yaktım
    02:30 Kızılcık Şerbeti
    05:30 Ne Gemiler Yaktım

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    00:20 Altın Kafes
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Cennet'in Gözyaşları

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:00 Arka Sokaklar
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Dilek Taşı
    03:00 Gelinim Mutfakta
    05:00 Güneşi Beklerken

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Eyvah Eyvah (Yerli Sinema)
    22:30 Yerli Dizi Tekrar
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    03:00 Kiralık Aşk
    05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:10 İncir Ağacı
    07:00 Elimi Bırakma
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    15:00 Diriliş Ertuğrul
    17:40 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Müslüm (Yerli Sinema)
    22:50 Son Şans (Yabancı Sinema)
    01:30 Kendi Düşen Ağlamaz
    03:50 Seksenler
    04:50 Lingo
    05:50 Kapanış

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Yabani
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Yabani
    00:00 Şahane Hayatım
    02:30 Kirli Sepeti
    04:45 Kefaret
    06:00 Bay Yanlış

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