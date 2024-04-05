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    4. TV yayın akışı 5 Nisan 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 5 Nisan 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.04.2024 07:17
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    5 Nisan 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 5 Nisan 2024 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Gaddar, Yalı Çapkını ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 5 Nisan Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Nisan Cuma kanalların yayın akışında neler var? 5 Nisan Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Nisan Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Nisan 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Nisan Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    5 NİSAN 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Güzel Günler
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Bahar
    03:00 Sandık Kokusu
    05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuruluş Osman
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    18:50 ATV Ana Haber
    19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
    20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel
    21:00 Ateş Kuşları
    00:20 Kuruluş Osman
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
    05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:50 Baht Oyunu
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    22:15 Kadir Gecesi Özel
    00:00 Taş Kağıt Makas
    02:00 Hz. Öer'in Adaleti (Yerli Sinema)
    03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
    05:30 Baht Oyunu

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
    12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
    13:45 En Hamarat Benim
    16:30 Gaddar
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Gaddar
    23:30 Orta Sayfa
    01:30 Korkma Ben Yanındayım
    04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
    05:15 İnadına Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Erkenci Kuş
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:15 Ömer
    02:30 Aramızda Kalsın
    03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
    05:30 Söz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    23:15 Program
    00:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Ramazan
    01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    04:00 Oynat Bakalım
    05:00 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:30 Benim Adım Melek
    09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
    16:50 Lingo Türkiye
    18:10 Ramazan Sevinci
    19:40 Ana Haber
    20:10 İddiaların Aksine
    20:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    23:10 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    00:30 Kara Ağaç Destanı
    03:00 İyilik Hikayeleri
    03:20 Sahur Bereketi
    05:00 Kapanış


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