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TV yayın akışı 6 Ekim Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

06.10.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ekim 2022 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 6 Ekim 2022 Perşembe Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Duy Beni, Teşkilat, MasterChef Türkiye ve Mahkum programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 6 Ekim TV yayın akışı...

TV yayın akışı 6 Ekim Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Ekim Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Ekim Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 6 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Ekim Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ekim TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

6 EKİM 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Baba
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
23:45 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
00:55 Kardeşlerim
03:55 Mutfak Bahane
05:55 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 OKız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Mahkum
23:45 İyilik
02:30 En Hamarat Benim
05:00 Masumiyet
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Duy Beni
00:30 Aramızda Kalsın
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yazgı
01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Doya Doya Moda
05:00 Canım Annem

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayat Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:10 Yeşil Deniz
15:30 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Teşkilat
23:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:20 Balkan Ninnisi

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