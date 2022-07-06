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TV yayın akışı 6 Temmuz 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

06.07.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Temmuz 2022 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 6 Temmuz 2022 Çarşamba Kibar Feyzo, Seversin, Kim Milyoner Olmak İster?, Küçük Esnaf, Kara Tahta, MasterChef Türkiye ve Gizli Saklı programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 6 Temmuz TV yayın akışı...

TV yayın akışı 6 Temmuz 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 6 Temmuz Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Temmuz Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Temmuz TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

6 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kibar Feyzo (Yerli Sinema)
21:45 En Büyük Şaban (Yerli Sinema)
23:45 Kibar Feyzo (Yerli Sinema)
01:15 En Büyük Şaban (Yerli Sinema)
03:00 Şef Kapımda
04:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Nadide Hayat (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 İçimizdeki Ateş
03:20 Sevmek Zamanı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
08:30 Afilli Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
23:45 Kutsal Damacana: Dracoola (Yerli Sinema)
01:30 Kutsal Damacana: Dracoola (Yerli Sinema)
03:00 Magazin D Yaz
04:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
12:45 Kadının Eseri
13:45 Gizli Saklı
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Gizli Saklı
23:30 Tozluyaka
02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:45 İnadına Aşk
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Ah Nerede
18:45 Star Ana Haber
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
22:30 Ah Nerede
01:00 Benim Tatlı Yalanım
03:00 Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:45 Canım Annem
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Program
01:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Hapishanedeki Çiçek
09:10 Tozkoparan
11:40 Bir Aş Hikayesi
12:10 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:40 Seni Kalbime Sakladım
02:10 Masumlar Apartmanı
04:40 Gönül Dağı

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