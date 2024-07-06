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    4. TV yayın akışı 6 Temmuz 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 6 Temmuz 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.07.2024 07:50
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    6 Temmuz 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 6 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Yalan, Sen Çal Kapımı, Şangay Şövalyeleri, Çok Güzel Hareketler 2, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye" ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 6 Temmuz 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 6 Temmuz 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 6 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 6 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    6 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:00 Cımbız Ali (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
    14:30 Kızılcık Şerbeti
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Dünya Güzellerim Tatilde
    01:45 Japon İşi (Yerli Sinema)
    03:45 Arıza

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bahtiyar Ölmez
    10:00 Ankara'nın Dikmen'i
    12:20 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
    14:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
    16:00 Alan
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)
    22:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)
    00:20 Ateş Kuşları
    02:50 Kaçak
    05:10 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)
    16:15 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yalan
    23:15 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)
    01:00 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)
    02:30 Güneşin Kızları
    04:00 Müzik Arası
    05:00 Çatı Katı Aşk

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Memet Özer İle Mutfakta
    14:00 Yasak Elma
    16:30 Hudutsuz Sevda
    19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Sen Çal Kapımı
    23:00 İlk Buluşma
    01:30 Mucize Doktor
    04:00 Son Yaz
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Pulsar
    09:00 Hanım Köylü
    12:10 Dolunay
    14:30 Yüksek Sosyete
    16:30 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    21:00 İbo Show
    00:30 İstanbullu Gelin
    02:15 Dolunay
    04:00 Yüksek Sosyete
    05:00 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:30 MasterChef Türkiye
    13:30 Cango'nun İntikamı (Yabancı Sinema)
    15:00 Gazete Magazin
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:45 Gazete Magazin
    04:45 Yabancı Sinema

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:00 Beni Böyle Sev
    08:00 Yedi Numara
    09:00 Yeditepe İstanbul
    10:00 Hayallerinin Peşinde
    11:00 Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş (Yerli Sinema)
    13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    14:10 Gönül Dağı
    18:00 Ana Haber
    19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"
    21:00 Kupa Saati
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"
    00:10 3'Te 3
    01:30 Gönül Dağı
    04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    Express


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