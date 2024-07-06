TV yayın akışı 6 Temmuz 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Temmuz 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 6 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 6 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Cımbız Ali (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Dünya Güzellerim Tatilde
01:45 Japon İşi (Yerli Sinema)
03:45 Arıza
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:00 Ankara'nın Dikmen'i
12:20 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
14:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
16:00 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)
22:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)
00:20 Ateş Kuşları
02:50 Kaçak
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)
16:15 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
23:15 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)
01:00 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)
02:30 Güneşin Kızları
04:00 Müzik Arası
05:00 Çatı Katı Aşk
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Memet Özer İle Mutfakta
14:00 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:00 İlk Buluşma
01:30 Mucize Doktor
04:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
07:00 Pulsar
09:00 Hanım Köylü
12:10 Dolunay
14:30 Yüksek Sosyete
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 İbo Show
00:30 İstanbullu Gelin
02:15 Dolunay
04:00 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Cango'nun İntikamı (Yabancı Sinema)
15:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Beni Böyle Sev
08:00 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş (Yerli Sinema)
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:10 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"
00:10 3'Te 3
01:30 Gönül Dağı
04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye