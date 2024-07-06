TV yayın akışı 6 Temmuz 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Temmuz 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 6 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 6 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

6 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Cımbız Ali (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dünya Güzellerim Tatilde

01:45 Japon İşi (Yerli Sinema)

03:45 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Ankara'nın Dikmen'i

12:20 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

14:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

16:00 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)

22:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)

00:20 Ateş Kuşları

02:50 Kaçak

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)

16:15 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

23:15 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)

01:00 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)

02:30 Güneşin Kızları

04:00 Müzik Arası

05:00 Çatı Katı Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Memet Özer İle Mutfakta

14:00 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:00 İlk Buluşma

01:30 Mucize Doktor

04:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

09:00 Hanım Köylü

12:10 Dolunay

14:30 Yüksek Sosyete

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 İbo Show

00:30 İstanbullu Gelin

02:15 Dolunay

04:00 Yüksek Sosyete

05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Cango'nun İntikamı (Yabancı Sinema)

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Beni Böyle Sev

08:00 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:00 Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş (Yerli Sinema)

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:10 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"

00:10 3'Te 3

01:30 Gönül Dağı

04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye







