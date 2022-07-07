TV yayın akışı 7 Temmuz 2022 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 7 Temmuz Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Temmuz TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

7 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çaylaklar (Yabancı Sinema)

22:15 Çaylakla (Yabancı Sinema)

00:15 Valerian ve Bin Gezegen İmparartorluğu (Yabancı Sinema)

02:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparartorluğu (Yabancı Sinema)

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Sen Anlat Karadeniz

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Destan

13:00 ATV Gün Ortası

16:10 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 İçimizdeki Ateş

23:45 Otel Artemis (Yabancı Sinema)

01:35 Sevmek Zamanı

05:05 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Afilli Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)

22:30 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)

01:15 Katil Deniz Kızı (Yabancı Sinema)

02:45 Magazin D Yaz

05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

12:45 Kadının Eseri

13:45 Senden Daha Güzel

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Tozluyaka

22:45 İlk Buluşma

01:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

03:45 İnadına Aşk

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Ah Nerede?

12:45 Erkenci Kuş

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

18:45 Star Ana Haber

20:00 Duy Beni

02:00 Ah Nerede?

04:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:45 Canım Annem

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Program

01:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Hapishanedeki Çiçek

09:00 Tozkoparan

11:30 Bir Aş Hikayesi

12:00 Masumlar Apartmanı

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Seni Kalbime Sakladım

02:00 Masumlar Apartmanı

04:30 Gönül Dağı

