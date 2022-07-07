TV yayın akışı 7 Temmuz 2022 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 7 Temmuz Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Temmuz TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Gelin Evi
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çaylaklar (Yabancı Sinema)
22:15 Çaylakla (Yabancı Sinema)
00:15 Valerian ve Bin Gezegen İmparartorluğu (Yabancı Sinema)
02:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparartorluğu (Yabancı Sinema)
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Sen Anlat Karadeniz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
16:10 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 İçimizdeki Ateş
23:45 Otel Artemis (Yabancı Sinema)
01:35 Sevmek Zamanı
05:05 Sen Anlat Karadeniz
07:00 Küçük Ağa
08:30 Afilli Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)
22:30 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)
01:15 Katil Deniz Kızı (Yabancı Sinema)
02:45 Magazin D Yaz
05:00 Yabancı Damat
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
12:45 Kadının Eseri
13:45 Senden Daha Güzel
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Tozluyaka
22:45 İlk Buluşma
01:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
03:45 İnadına Aşk
06:00 Kefaret
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Ah Nerede?
12:45 Erkenci Kuş
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
18:45 Star Ana Haber
20:00 Duy Beni
02:00 Ah Nerede?
04:00 Fazilet Hanım ve Kızları
05:30 Erkenci Kuş
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:45 Canım Annem
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Program
01:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Hapishanedeki Çiçek
09:00 Tozkoparan
11:30 Bir Aş Hikayesi
12:00 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Seni Kalbime Sakladım
02:00 Masumlar Apartmanı
04:30 Gönül Dağı
Okuyucu Yorumları 0 yorum