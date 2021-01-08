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TV yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 08.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

8 Ocak 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 8 Ocak 2021 Cuma akşamı Ramo, Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz, Akrep ve Payitaht Abdülhamid dizileri kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Ocak TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Ocak Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Ocak Cuma kanalların yayın akışında neler var? 8 Ocak Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

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BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Ocak 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Ocak Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

8 OCAK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çocuktan Al Haberi
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo (Yeni Bölüm)
00:15 Alev Alev
03:00 Çukur
05:30 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
23:20 Akıncı
02:55 Kanatsız Kuşlar
04:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Beyaz Show
02:20 Gelinim Mutfakta
04:30 Yatıya Misafirim Var

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Son Yaz
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz (Yeni Bölüm)
00:30 Kefaret
03:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:45 Hayat Sevince Güzel
06:00 İnadına Aşk

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Akrep (Yeni Bölüm)
00:15 Menajerimi Ara
03:00 Tehlikeli Arama (Yabancı Sinema)
04:30 Tehlikeli Arama (Yabancı Sinema)
05:40 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Yerli Sinema
13:45 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8X8
05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid (Yeni Bölüm)
00:15 Kanlı Elmas (Yabancı Sinema)
02:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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