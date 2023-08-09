TV yayın akışı 9 Ağustos 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 9 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
21:30 Maviye Sürgün
00:15 Barbar Canon (Yabancı Sinema)
02:15 Barbar Canon (Yabancı Sinema)
04:00 Emine (Yerli Sinema)
05:30 Yeni Gelin
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)
22:20 Tomb Raider (Yabancı Sinema)
00:40 Vermem Seni Ellere
03:40 Üvey Anne
06:15 Küçük ağa
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
00:45 Büyük Haydut (Yabancı Sinema)
02:45 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
22:45 Kısmet
01:15 Eşim Benzerim Yok
04:00 Aşk Yeniden
05:45 Her Yerde Sen
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
13:30 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Arı Maya (Yabancı Sinema)
21:45 Patlat Kazan
23:30 Arı Maya (Yabancı Sinema)
01:30 Erkenci Kuş
03:00 Kiralık Aşk
04:50 Kiralık Aşk
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Adını Sen Koy
08:55 Kalk Gidelim
11:50 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3’Te 3
01:30 Kendi Düşen Ağlamaz
03:50 Şehirden Uzakta
05:00 Seksenler
06:40 Kapanış