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    4. TV yayın akışı 9 Eylül 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 9 Eylül 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    09.09.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    9 Eylül 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 9 Eylül 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, Ruhun Duymaz, Gönül Dağı, Yasak Krallık, Kardeşlerim ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 9 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 9 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 9 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Eylül 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    9 EYLÜL 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)
    14:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
    16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?(Yerli Sinema)
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
    02:15 Öldürme Aruzusu (Yabancı Sinema)
    03:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Ateş Kuşları
    12:00 Akıncı
    13:55 Safir
    17:15 Kim Milyoner Olmak İster?
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Safir
    03:20 Aldatmak
    05:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Baht Oyunu
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
    14:00 Ya Çok Seversen
    16:00 Dilek Taşı
    18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Ya Çok Seversen
    00:15 Dilek Taşı
    02:30 Çemberimde Gül Oya
    04:00 Müzik Arası
    05:00 Kavak Yelleri

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    10:00 Ekonomi Arası
    10:05 Ruhun Duymaz
    13:00 Adım Farah
    16:00 Ruhun Duymaz
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Ruhun Duymaz
    02:45 Senden Daha Güzel
    04:45 Aşk Yeniden
    06:00 Kefaret

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
    09:00 Kiralık Aşk
    11:00 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)
    13:30 Yüksek Sosyete
    15:45 En Güzel Bölüm
    16:00 Yalı Çapkını
    19:00 Star Haber
    20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
    22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
    23:45 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
    01:45 Kiralık Aşk
    03:30 Erkenci Kuş
    05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:45 Süper Bir Takım
    09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları
    10:30 MasterChef Türkiye All Star
    13:00 Gazete Magazin
    16:15 O Ses Türkiye/Kolaj
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Gazete Magazin
    02:30 Dizi
    04:30 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    08:10 Beni Böyle Sev
    10:30 Hayallerinin Peşinde
    11:50 Benim Güzel Ailem
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:20 Gönül Dağı
    03:55 Benim Güzel Ailem
    06:25 Kapanış

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