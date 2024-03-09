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    4. TV yayın akışı 9 Mart 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 9 Mart 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.03.2024 07:27
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    9 Mart 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 9 Mart 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Yan Oda, Gönül Dağı, Korkma Ben Yanındayım ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 9 Mart 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 9 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 9 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Mart 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    9 MART 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Kadifeden Kesesi
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
    15:00 Sandık Kokusu
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kızılcık Şerbeti
    02:45 Bahar
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    13:00 Kardeşlerim
    16:00 Ateş Kuşları
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    03:20 Ateş Kuşları

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 İnci Taneleri
    16:00 Taş Kağıt Makas
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Yerli Dizi
    03:00 Poyraz Karayel
    05:00 Müzik Arası

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Şahane Hayatım
    14:00 Kızıl Goncalar
    16:45 Gaddar
    19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Korkma Ben Yanındayım
    01:00 Kirli Sepeti
    03:30 Bay Yanlış
    05:00 Adım Farah
    06:00 İnadına Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
    10:30 Müge İle TV Dergisi
    11:30 Sakla Beni
    13:30 Yerli Dizi
    15:30 En Güzel Bölüm
    15:45 Ömer
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Yan Oda
    03:00 Erkenci Kuş
    05:00 Söz
    06:15 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Tuzak
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 Cevap Ver Türkiye
    16:30 Çarkıfelek
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Gazete Magazin
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:20 Kül Masalı
    09:10 Kara Ağaç Destanı
    12:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    03:40 Kül Masalı
    05:50 Kapanış

    Vitrin


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