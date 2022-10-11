TV8,5 kanalında bugün hangi programlar var? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? 11 Ekim TV8,5 yayın akışı

TV8,5 kanalında Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde bazı maçları yayımlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak 4 müsabaka, Konferans Ligi'nde ise iki müsabaka şifresiz olarak yayımlanacak. TV8,5 kanalı ve frekans bilgileri hakkında merak edilenlere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Peki TV8,5 kanalında bugün hangi programlar var? İşte 11 Ekim TV8,5 yayın akışı...
19:45 Kopenhag- Manchester City
22:00 PSG-Benfica
00:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Günün maç özetleri
D-Smart: Kanal 47
Kablo TV: Kanal 41
Tivibu: Kanal 52
Digiturk: Kanal 55
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
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