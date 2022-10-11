TV8,5 kanalında bugün hangi programlar var? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? 11 Ekim TV8,5 yayın akışı

TV8,5 kanalında Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde bazı maçları yayımlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak 4 müsabaka, Konferans Ligi'nde ise iki müsabaka şifresiz olarak yayımlanacak. TV8,5 kanalı ve frekans bilgileri hakkında merak edilenlere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Peki TV8,5 kanalında bugün hangi programlar var? İşte 11 Ekim TV8,5 yayın akışı...

TV8,5 KANAL YAYIN AKIŞI 11 EKİM

19:45 Kopenhag- Manchester City

22:00 PSG-Benfica

00:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Günün maç özetleri

TV 8,5 KAÇINCI KANALDA?

D-Smart: Kanal 47

Kablo TV: Kanal 41

Tivibu: Kanal 52

Digiturk: Kanal 55

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

