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TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar! Survivor hangi günler yayınlanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 01:55 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının yayın günlerinde değişiklik yaşandı. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen ve yayın akışından çıkartılan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yerine Survivor geldi.

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar! Survivor hangi günler yayınlanacak?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020 yarışması TV8'de haftada 5 gün ekrana geliyordu. Koronavirüs salgınına önlem olarak TV8'in tek dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir'in de çekimlerine ara verildi.

Başrollerini İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir'in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi geçici bir süreyle TV8'in yayın akışından çıkartıldı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yerine ise Survivor'ın yeni bölümü yayınlanacak. TV8'in yeni kararıyla Survivor artık pazartesi, salı, çarşamba, cuma, cumartsi ve pazar akşamları ekranda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
TV8, Survivor, doğduğun ev kaderindir, Acun Ilıcalı, survivor yayın günleri,

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