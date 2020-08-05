MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda'nın çekimleri başladı! Binnur Kaya hangi rolde oynuyor?

TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda'nın çekimleri başladı! Binnur Kaya hangi rolde oynuyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 20:42 | Son Güncelleme

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan’ın Kırmızı Oda dizisinin çekimleri başladı. Binnur Kaya, TV8'de yayınlanacak olan yeni dizisinde bir psikiyatrı canlandıracak.

TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda'nın çekimleri başladı! Binnur Kaya hangi rolde oynuyor?

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan dizinin konusu gerçek hikayelerden oluşacak.

BAŞROLDE 'PSİKİYATR' BİNNUR KAYA VAR

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek yayınlanacak olan "Kırmızı Oda" dizisinde başrol oyuncusu olan Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatrı canlandıracak. Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı 'Kırmızı Oda' dizisinde her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak.

'KIRMIZI ODA'DA SIRLAR AÇIĞA ÇIKIYOR

Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Selena’nın Ozan’ı Serkan Şenalp 2 ay sonra düğün yaptı! Serkan Şenalp kimdir?Selena’nın Ozan’ı Serkan Şenalp 2 ay sonra düğün yaptı! Serkan Şenalp kimdir?
Yedeklerden katıldığı Survivor'a damga vurdu! Yedeklerden katıldığı Survivor'a damga vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı Kılınç: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

Belediye Başkanı Kılınç: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu

Asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu

Başakşehir, Avrupa'ya veda etti

Başakşehir, Avrupa'ya veda etti

Kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bayram için kesenin ağzını açtılar

Bayram için kesenin ağzını açtılar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Simge Sağın'ın Harbiye konserindeki ilginç dansı!

Simge Sağın'ın Harbiye konserindeki ilginç dansı!

MasterChef Özgül Coşar kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Özgül Coşar nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Özgül Coşar kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Özgül Coşar nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Selin Ciğerci, 70 bin TL’lik çantasıyla video çekti: Onlar mutsuz olsun diye alıyorum bunları

70 bin TL’lik çantasıyla video çekti: Onlar mutsuz olsun diye

MasterChef Türkiye'de gergin anlar! MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya Furkan Yalçın'ı neden kovdu?

MasterChef'te gergin anlar! Söyledikleri ünlü şefi çıldırttı ve kovuldu

Merve Boluğur'un yeni dövmesi!

Merve Boluğur'un yeni dövmesi!

Ebru Şallı'yı isyan ettirdiler: Hesabını kimseye vermeyeceğim

Ebru Şallı'yı isyan ettirdiler: Hesabını kimseye vermeyeceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.