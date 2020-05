TV+'ta Oscar'lı bayram

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in televizyon platformu TV+, ramazan bayramı kapsamında düzenlediği kampanyada 150'den fazla kanalın yanı sıra, kataloğa yeni eklenen 10 filmlik özel seçkiyi de abonelerinin beğenisine sunacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında Ramazan Bayramı’nda izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 24-31 Mayıs tarihleri arasında 150’den fazla TV+ kanalı tüm kullanıcılara açık olacak.

TV+ kullanıcıları yayınları ister televizyondan isterlerse de telefon ya da tabletlerinden izleyebilecek. Ayrıca kullanıcılar kanallarındaki yayınları durdurulabilecek, canlı yayını geri alabilecek ve istedikleri programları kaydedebilecekler.

Sinema tutkunları için en iyiler arasından seçilen ve kataloğa yeni eklenen 10 filmlik bir seçki de TV+’ta yayınlanacak.

Seyirciyle bulaşacak filmler arasında, Star Wars serisinin son filmi Skywalker'ın Yükselişi, Oscar ödüllü Helen Hunt’ın başrolünde olduğu I See You (Seni Görüyorum), İspanya'da gerçek bir hikayeden uyarlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Alejandro Amenabar’ın üstlendiği While at War (Savaşın Gölgesinde) yer alacak.