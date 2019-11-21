Mynet Trend

Twitch'te kripto parayla bağış dönemi!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan MENA Bölgesinin ilk blokzinciri (Blockchain) tabanlı ödeme sistemi MenaPay Twitch platformunda sabit kripto para ile bağış yapılmasına olanak sağlıyor.

Twitch'te kripto parayla bağış dönemi!

Akıllı telefonların daha güçlü işlemcilere sahip olması ve yüksek hızlı internet ile dijitalleşen oyun sektörü 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,6 büyüme gösterdi. Oyun sektörü için 2019 yılında 152 milyar doların üzerinde harcama yapıldı. Dijital oyun kategorisinin büyük ilgi görerek büyümesiyle birlikte dünya genelinde sayıları iki milyar 500 bine ulaşan online oyuncular için yeni fırsatlar doğmaya başladı.

Bu fırsatlar içerisinde ‘streaming’ platformları aracılığıyla oyuncuların oyun oynarken para kazanması ön plana çıkmaya başladı. Gün geçtikçe daha da dijitalleşen sektörde en popüler streaming platformu olan Twitch ‘bağış’ kültürü ile ön plana çıkıyor. Oyun yayıncıları Twitch üzerinden kripto paralar ile bağış topluyor.

OYUNCULAR ARTIK DEĞERİ SABİT KRİPTO PARA KAZANIYOR

İnternetin itici gücü olarak tanımlanan blokzincir teknolojisi sayesinde birçok sektör dijitalleşerek daha hızlı, güvenli ve şeffaf ödeme yöntemlerine yöneliyor. Blokzincir tabanlı yeni nesil ödeme yöntemi MenaPay’in son güncellemesi ile izleyicilerin artık 3 milyon 700 bin yayıncının bulunduğu Twitch platformunda sabit kripto para ile saniyeler içinde bağış yapmasına olanak sağladığını duyurması ise bu beklentilerin boşa çıkmayacağının en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

MenaPay’in banka bağımsız mobil uygulamasında ödeme ve para transferi işlemleri değeri değişmeyen kripto para birimi MenaCash ile gerçekleşiyor.

Çin Önümüzdeki Aylarda Bitcoin’e Savaş Açabilir!


Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Fortnite v11.20 güncellemesi oyuna DirectX 12 desteğini getiriyorFortnite v11.20 güncellemesi oyuna DirectX 12 desteğini getiriyor
PUBG sandık sisteminde iyileştirmeye gidiyorPUBG sandık sisteminde iyileştirmeye gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
twitch kripto para blockchain

En Çok Okunan Trend Haberler

Sıcak gelişme! Kırmızı kodlu uyarı kaldırıldı

Sıcak gelişme! Kırmızı kodlu uyarı kaldırıldı

Dışarıdan herkes onları normal bir aile sandı ancak...

Dışarıdan herkes onları normal bir aile sandı ancak...

Sahte bebekle dilenirken yakalandı

Sahte bebekle dilenirken yakalandı

Omzundaki devasa tümör görenleri şoke etti!

Omzundaki devasa tümör görenleri şoke etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rainbow Six Siege - Operation Shifting Tides yayınlandı!

Rainbow Six Siege - Operation Shifting Tides yayınlandı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 ile hayatımıza girecek 6 teknolojik değişim!

2020 ile hayatımıza girecek 6 teknolojik değişim!

Büyük ekran ve pop up kamera ile dikkatleri çekiyor

İşte Oppo Reno2 Z'nin özellikleri!

LG dizüstü segmentinde boy gösterdi

LG dizüstü segmentinde boy gösterdi

iPhone sahipleri için iOS 13.3 güncellemesi yayınlandı

iOS 13.3 sorunların tamamını çözdü!

Detroit: Become Human PC platformuna gelecek

PC'ye geliyor! İşte sistem gereksinimleri

ABD'li vatandaşların doğum kayıtları hacker’ların eline geçti

752 bin kişinin bilgileri hacker’ların eline geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.