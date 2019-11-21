Twitch'te kripto parayla bağış dönemi!

Akıllı telefonların daha güçlü işlemcilere sahip olması ve yüksek hızlı internet ile dijitalleşen oyun sektörü 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,6 büyüme gösterdi. Oyun sektörü için 2019 yılında 152 milyar doların üzerinde harcama yapıldı. Dijital oyun kategorisinin büyük ilgi görerek büyümesiyle birlikte dünya genelinde sayıları iki milyar 500 bine ulaşan online oyuncular için yeni fırsatlar doğmaya başladı.

Bu fırsatlar içerisinde ‘streaming’ platformları aracılığıyla oyuncuların oyun oynarken para kazanması ön plana çıkmaya başladı. Gün geçtikçe daha da dijitalleşen sektörde en popüler streaming platformu olan Twitch ‘bağış’ kültürü ile ön plana çıkıyor. Oyun yayıncıları Twitch üzerinden kripto paralar ile bağış topluyor.

OYUNCULAR ARTIK DEĞERİ SABİT KRİPTO PARA KAZANIYOR



İnternetin itici gücü olarak tanımlanan blokzincir teknolojisi sayesinde birçok sektör dijitalleşerek daha hızlı, güvenli ve şeffaf ödeme yöntemlerine yöneliyor. Blokzincir tabanlı yeni nesil ödeme yöntemi MenaPay’in son güncellemesi ile izleyicilerin artık 3 milyon 700 bin yayıncının bulunduğu Twitch platformunda sabit kripto para ile saniyeler içinde bağış yapmasına olanak sağladığını duyurması ise bu beklentilerin boşa çıkmayacağının en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

MenaPay’in banka bağımsız mobil uygulamasında ödeme ve para transferi işlemleri değeri değişmeyen kripto para birimi MenaCash ile gerçekleşiyor.

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